Трамп заявил, что США "больше не будут иметь дело" с послом Великобритании
Помимо этого, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес хозяина Белого дома.
"Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело", — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".
Помимо этого, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. "Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели, Я говорил ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем. Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр", — отметил Трамп.
Помимо этого, американский президент добавил, что во время его недавнего визита в Великобританию наибольшее впечатление на него произвела британская королева Елизавета II. "Хотя в прошлом месяце я наслаждался прекрасным государственным визитом, именно королева произвела на меня наибольшее впечатление", — поделился Трамп.
В субботу вечером на сайте газеты "Дейли мейл" были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.
В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и что в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета "Дейли телеграф", советники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.
Правительство Великобритании уже заявило Вашингтону, что сожалеет по поводу произошедшей утечки , содержащих резкую критику главы Белого дома Дональда Трампа.
Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.
На банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.
По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что США "больше не будут иметь дело" с послом Великобритании". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лондоне прокомментировали скандальную переписку по Трампу
В правительстве Великобритании сожалеют об утечке
Трамп заявил, что Ирану "стоит быть осторожным" в связи с планами по ядерной программе
Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД
США озвучили Китаю детали встречи Трампа и Ким Чен Ына
Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования
Трамп защитил дочь, которая стал героиней исторических мемов
СМИ раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах с мировыми лидерами на полях G20