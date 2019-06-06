Трамп заявил, что США и Мексика достигли прогресса на переговорах

Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Представители США и Мексики достигли прогресса на проводимых в американской столице переговорах по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" — написал президент в "Твиттере", добавив, что переговоры возобновятся в четверг.

Как напомнил глава государства, "если соглашение не будет достигнуто, пошлины на уровне 5% будут введены в понедельник с ежемесячным повышением согласно плану". "Чем выше пошлины, тем будет больше компаний, которые вернутся в США!" — в очередной раз отметил Трамп. Он рассказал, что количество арестов мигрантов на американо-мексиканской границе в прошлом месяце достигло 133 тыс. Президент обвинил в сложившейся ситуации Мехико, а также Конгресс США, который, по его мнению, "отказывается менять свою позицию по иммиграционной реформе".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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