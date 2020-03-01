Трамп заявил, что США немедленно начнут сокращать свое военное присутствие в Афганистане

Соглашение между Вашингтоном и движением Талибан позволит США сократить численность войск в Афганистане примерно до 8 тыс. человек

Президент США, которые подписали мирное соглашение с "Талибаном", Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

"Сегодня. Это начнется незамедлительно", — заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

По словам американского лидера, соглашение между Вашингтоном и движением "Талибан" позволит Соединенным Штатам сократить численность войск в Афганистане примерно до 8 тыс. человек.

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"Мы только что подписали соглашение, которое дает нам возможность сделать это — сократить (свое военное присутствие – Ред.) примерно до 8 тыс. человек", — сказал глава вашингтонской администрации.

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Напомним, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – говорится в тексте документа.

Ранее Трамп отметил, что США в случае вывода войск из Афганистана сохранит в самой стране и регионе разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости.

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