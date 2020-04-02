Трамп заявил, что США почти исчерпали запас средств личной защиты из национального резерва

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что из-за распространения коронавируса американские власти почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

"Это так, потому что мы отправляем их (средства защиты —Ред.) напрямую в больницы. Мы не хотим, чтобы они поступали в резерв, потому что тогда нам придется брать их себе после того, как они будут доставлены, а потом отправлять в различные штаты и больницы", — пояснил американский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в связи с сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии. Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.

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В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств. Как отмечает Reuters, по состоянию на 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 213 372 случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,7 тыс. человек – в США от коронавируса умерло больше людей, чем в терактах 11 сентября.

Также в Белом доме дали прогноз смертей в США от COVID-19.

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