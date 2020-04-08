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Трамп заявил, что США приостановят взносы в бюджет ВОЗ

8 апреля, 01:50

Елена Кузьмич

«Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», - заявил Трамп

Власти Соединенных Штатов Америки намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ", — сказал глава вашингтонской администрации.

Ранне администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населениюв рамках мер поддержки в условиях коронавируса.

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"Мы вполне можем провести вторую волну выплат. Я бы сделал это напрямую от федерального правительства, а не при посредничестве властей штатов", — сказал он. "Это очень серьезно обсуждается", — добавил Трамп.

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Также ранее во Всемирной организации здоровья заявили, что коронавирус COVID-19 опасен для молодежи и людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Об этом сообщает представитель ВОЗ Маргарет Харрис: "В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезные".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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