Трамп заявил, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году
Трамп считает, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
"Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности!" — написал он.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.
Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.
С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года). Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые де-юре пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, в основном соответствующая Пурпурной линии — демаркационной линии между силами Израиля и Сирии по окончании Шестидневной войны.
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