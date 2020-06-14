Трамп заявил, что США заканчивают "эпоху бесконечных войн"

В США, где ранее снимки гиперзвукового беспилотника Vintage Racer случайно слили в интернет, строят сотни кораблей, бомбардировщиков, истребителей и вертолетов, новые танки, военные спутники и ракеты.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Выступая перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт, американский лидер рассказал и о строительстве гиперзвуковой ракеты которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты, и сможет поразить цель на расстоянии 1609 км с отклонением от центральной точки не более 35,5 см.

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По словам Трампа его администрация начала восстановления американских вооруженных сил и уже выделила на оборонные расходы более чем на 2 триллиона долларов.

Хозяин Белого дома выразил убеждение, что работа американских войск заключается не в том, чтобы "решать застарелые конфликты на далеких землях, о которых многие даже не слышали.

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты.

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Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

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