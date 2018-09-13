Трамп заявил, что ураган "Флоренс" будет одним из самых мощных за всю историю США

Надвигающийся на ряд американских штатов ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане, станет одним из самых мощных за всю историю США. Такую оценку озвучил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Это будет один из самых мощных ураганов, которые когда-либо затрагивали нашу страну", – сказал он. "Жители [штатов], в сторону которых движется этот разрушительный шторм, должны следовать всем указаниям по эвакуации и другим инструкциям в связи с чрезвычайной ситуацией. Защита жизней – это абсолютный приоритет", – заявил Трамп, также напомнив, что экстренные службы и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) полностью подготовлено к реагированию на удар стихии.

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Как информировал ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США, ураган ослаб с четвертой до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 56,9 м/с. "Флоренс" находится в 755 км к юго-востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов – всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.