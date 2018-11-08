Трамп заявил, что в его графике не запланирована встреча с Путиным в Париже

Сегодня, 00:28

При этом он предположил, что отдельная встреча с российским лидером может пройти "на полях" саммита G20 в Аргентине

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским президентом Владимиром Путиным на ланче, но у него не запланирована полноформатная встреча с ним в Париже.

"Насколько я понимаю, у нас будет ланч. Я буду на нем присутствовать, я полагаю, что президент Путин будет там. Но я не думаю, что у нас что-либо запланировано в Париже", – сказал Трамп.

При этом он предположил, что отдельная встреча с российским лидером может пройти "на полях" саммита G20 в Аргентине.

В конце этой недели в Париже соберутся лидеры многих стран по случаю мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. Саммит в аргентинском Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоитсяПо словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, ранее в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Больше читайте в статье "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат" на сайте "Сегодня".
Путин, Париж, встреча, G20, Трамп, Дональд Трамп
Источник:

Интерфакс-Украина

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