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Трамп заявил, что власти США готовы применить силу для восстановления правопорядка после протестов

2 июня, 02:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Я решительно рекомендовал каждому губернатору США развернуть национальную гвардию», - заявил Трамп

Федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к американцам в связи с массовыми акциями протеста и волнениями в стране, вызванными непропорциональным применением силы полицией.

"Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору США развернуть в его или ее штате национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов, до тех пор пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них (таких мэров и губернаторов — Ред.)", — заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что эксперты озвучили причину смерти афроамериканца, из-за гибели которого начались протесты в США.

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США протесты беспорядки сила Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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