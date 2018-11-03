Трамп заявил, что военные не будут стрелять по каравану мигрантов

Вчера, 23:47

По его словам, агрессивные мигранты будут арестованы "на длительное время"

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые мобилизованы на границе США с Мексикой, не будут стрелять в караван мигрантов, даже в случае если те начнут кидать камни. Об этом пишет Reuters.

"Им не придется стрелять. Я не хочу, чтобы эти люди кидали камни", – заявил Трамп.

По его словам, агрессивные мигранты будут арестованы "на длительное время".

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не исключает, что солдатам, которых отправят для охраны южной границы государства, придется применить оружие против так называемого "каравана мигрантов". Президент допускает возможность введения режима чрезвычайного положения. Трамп объяснил радикальность своих намерений тем, что среди тысяч мигрантов, которые движутся в сторону США находятся не только женщины и дети, но в основном – "молодых мужчинах, включая много опасных лиц".

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон направит дополнительно 5 тысяч военных на границу США с Мексикой.

Также мы писали, что мексиканские власти применили слезоточивый газ и начали массовые аресты, когда нелегалы попытались прорвать границу со стороны Гватемалы.
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