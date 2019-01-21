Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре

Фото: AFP

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/52a/1f9/5c452a1f9bcf3.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/52a/1f9/5c452a1f9bcf3.jpg 2019-01-21T04:05:00+02:00 США Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ждет с нетерпением встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

"СМИ не отдают нам должного за впечатляющий прогресс, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце срока администрации (экс-президента США Барака – ред.) Обамы, по сравнению с тем, где мы сейчас... Жду с нетерпением встречи с председателем Кимом в конце февраля!" - написал он в Twitter.

Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.

Кроме того, СМИ выяснили, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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