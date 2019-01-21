Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   США

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Сегодня, 04:05

Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре

Фото: AFP
Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/52a/1f9/5c452a1f9bcf3.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/52a/1f9/5c452a1f9bcf3.jpg США Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ждет с нетерпением встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

"СМИ не отдают нам должного за впечатляющий прогресс, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце срока администрации (экс-президента США Барака – ред.) Обамы, по сравнению с тем, где мы сейчас... Жду с нетерпением встречи с председателем Кимом в конце февраля!" - написал он в Twitter.

Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.

Кроме того, СМИ выяснили, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. 

встреча, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ узнали, где может пройти второй саммит США-КНДР

Вчера, 20:29

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля

Трамп решил лично встретиться с "правой рукой" Ким Чен Ына

19 января, 02:02

Обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее

Трамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля – Белый дом

19 января, 01:25

Место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже

Ким Чен Ын передал через своего посланника письмо Трампу

17 января, 03:46

Содержание письма не уточняется

Новый саммит США-КНДР: в Белом доме сделали заявление о дате и месте

16 января, 18:28

В Штатах не спешат с новой встречей и утверждают, что еще не решили, где и когда пройдут переговоры Трампа с Ким Чен Ыном

США предложили место проведения второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном

13 января, 10:29

Пхеньян рассматривает предложение Вашингтона, но ответ будет дан позже

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы