Трамп заявил Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии

Лидеры США И Турции согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийском Идлибе

Эрдоган и Трамп. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Президент США Дональд Трамп заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает в четверг Белый дом.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп подчеркнул, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", – отмечается в коммюнике.

Кроме того, в нем говорится, что лидеры США И Турции "согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийском Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей".

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Ранее в четверг парламент Турции одобрил закон, разрешающий Анкаре направлять войска в Триполи. Предполагается, что они помогут признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из "ЧВК Вагнера". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке. В целом участие российских наемников из "ЧВК Вагнера", связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны Северной Африки, а также Турцию.

Российские наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который объявил наступление на Триполи и пытается свергнуть правительство национального согласия в столице, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание NYT, правительство в Триполи поддерживает только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично Франции.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников "ЧВК Вагнера" неоднократно фиксировали на Донбассе:

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