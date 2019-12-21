Трамп заявил о достижении прогресса в торговых спорах с Китаем

США и Китай в скором времени подпишут первую часть торговой сделки

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупное торговое соглашение с Китаем готовится к подписанию. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Как сообщил президент США, он обсудил детали торгового соглашения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Состоялась очень хорошая беседа с президентом Китая о нашем гигантском торговом соглашении. Китай уже начал широкомасштабную закупку сельскохозяйственной продукции и не только. Официальное подписание (торговой сделки – ред.) согласовывается", – написал Трамп.

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Напомним, ранее сообщалось, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.

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Напомним, что торговая война между США и Китаемпродолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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