Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР на "определенных условиях"

Белый дом может согласиться на переговоры с Северной Кореей, впрочем только при "правильных условиях". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает DW.

Таким образом Трамп ответил на недавний сигнал со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна сесть за стол переговоров с США. О каких именно условиях идет речь, американский президент не уточнял.

Ранее в этот день сесть за стол переговоров с руководителями КНДР Соединенные Штаты призвал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По его мнению, Вашингтону следует снизить "планку для диалога", в то время как от Пхеньяна ожидается готовность отказаться от ядерного оружия.

Говоря о северокорейском вопросе, Трамп также положительно оценил действия Китая в том, что касается выполнения принятых ООН международных санкций против Пхеньяна. По словам президента США, после ряда призывов со стороны Вашингтона Пекин изменил свою политику в отношении КНДР. В то же время он заявил, что несмотря на санкции КНДР на данный момент получает много товаров из России.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, что США больше никогда не смогут начать войну и угрожать войной КНДР, поскольку в Северной Корее завершено формирование ядерных сил.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.