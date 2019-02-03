Трамп заявил о "хорошем шансе" добиться торгового соглашения с Китаем

Президент отметил вклад Китая в процесс начала диалога между США и КНДР

Фото: AFP

Трамп заявил о "хорошем шансе" добиться торгового соглашения с Китаем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg 2019-02-03T20:24:00+02:00 США Президент отметил вклад Китая в процесс начала диалога между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS о высокой вероятности того, что Вашингтон сможет заключить необходимое торговое соглашение с Пекином.

"Кажется, у нас очень хорошо идут дела с заключением сделки с Китаем. Я могу вам сказать, что ни один лидер нашей страны и лидер Китая не были ближе, чем я и председатель (КНР Си – ред.) Цзиньпин. У нас хороший шанс заключить сделку", - сказал президент.

"Мы ввели очень масштабные пошлины против Китая. Китай платит большую цену, и это очень бьет по экономике Китая. Я хочу, чтобы они заключили честную сделку", – пояснил он.

Кроме этого, президент отметил вклад Китая в процесс начала диалога между США и КНДР.

Ранее Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

Доверенность о трехмесячной отсрочке введения США 25-процентой пошлины была достигнута на встрече Д.Трампа и Си Цзиньпина на полях аргентинского саммита G20.

Как сообщают СМИ со ссылками на источники в Белом доме, Китай предложил провести встречу лидеров двух стран в китайской островной провинции Хайнань после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля. Трамп рассматривает возможность пригласить на китайского руководителя в свою резиденцию во Флориде.

Напомним, в октябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и "манипулировании американской демократией".

Позже глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента. По его словам, заявления Пенса свидетельствуют о "перезагрузке в отношениях" между США и Китаем.

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