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Трамп заявил о полной ликвидации ИГИЛ на территории Сирии

Сегодня, 03:44

Вскоре может начаться процесс вывода американского военного контингента из страны

Фото: AFP
Трамп заявил о полной ликвидации ИГИЛ на территории Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg США Вскоре может начаться процесс вывода американского военного контингента из страны

Президент Дональд Трамп объявил об окончательном разгроме боевиков Исламского государства в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Трамп сказал, что Исламское государство не удерживает территорию последние несколько недель. Но официальные лица США сообщили, что в четверг продолжались боевые действия между силами, поддерживаемыми США, и боевиками Исламского государства", – говорится в сообщении.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом "Исламского государства" в Сирии, от боевиков 21 марта.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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Тег Сирия, США, Трамп, ИГИЛ

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