Трамп заявил о приближении китайской армии к границе с Гонконгом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка сообщила ему, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", – написал Трамп в Twitter.

Президент США называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

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"Я надеюсь, что никто не пострадает. Я надеюсь, что никто не будет убит", – добавил Трамп.

Ранее официальные китайские СМИ сообщали, что Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом.

Напомним, что самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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