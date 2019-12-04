Трамп заявил о том, где должен состоится следующий саммит лидеров стран G7

Дональд Трамп / Фото: Business Insider

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", – заявил он.

"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", – добавил он.

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В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.

В октябре Трамп заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами. При этом Трамп отмечал, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

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Однако идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

Напомним, что о планах провести саммит 10–12 июня на курорте Trump National Doral Miami объявил 17 октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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