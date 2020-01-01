Трамп заявил о "важной координации" с Россией после разговора с Путиным

Встреча Путин и Трампа в Осаке / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным 31 декабря и отметил важность координации действий с РФ в вопросе предотвращения терроризма. Об этом написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер заявил, что Путин поблагодарил его в помощи по предотвращению теракта в российском Санкт-Петербурге.

"Президент России Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и США за то, что информирование о планируемом теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спасая много жизней. Замечательная и важна координация!", – написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что в конце декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В ФСБ заявили, что россияне, которые готовили теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях также Путин обсудил Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, последний раз Трамп и Путин встречались в конце июня этого года саммите Большой двадцатки (G20) в Японии. Американский президент отметился своим знаменитым крепким рукопожатием. Смотрите видео:

Видео: Twitter

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