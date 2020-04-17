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Трамп заявил о возможности второй волны коронавируса осенью 2020

17 апреля, 02:46

Елена Кузьмич

«И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должны быть готова на случай новой волны эпидемии коронавируса позже в этом году.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", – сказал он.

Трамп рассчитывает, что быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

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Также он выразил мнение, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в США в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим – мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это – Америке необходимо быть открытой", – сказал Трамп, отметив, что длительная приостановка экономики не может быть долгосрочным решением.

Президент США сообщил, что план по восстановлению экономической активности состоит из трех фаз. Перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране: экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Трамп уточнил, что эти темпы зависят от эпидемиологической обстановки, сложившейся в том или ином штате.

Также он заявил, что на фоне возобновления экономической активности необходимо предотвратить новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа.

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"Контроль на границах, ограничения на перемещения и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе", – сказал президент.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 650 тыс. случаев COVID-19, более 32 тыс. человек скончались, свыше 53 тыс. выздоровели.

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экономика США коронавирус Дональд Трамп волна

Источник: Интерфакс

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