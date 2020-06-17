Трамп заявил о якобы создании вакцины против СПИДа, говоря о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп озвучил тему о несуществующей вакцине от СПИДа якобы в качестве доказательства того, что американские ученые смогут разработать вакцину от нового коронавируса к концу года.

"Я прогнозирую, что до конца года у нас будет очень успешная вакцина и лекарство от коронавируса. Мы добиваемся значительного прогресса. Я тесно работаю с замечательными учеными и докторами. Это люди — лучшие, самые умные, самые выдающиеся", — заявил Трамп.

"Они придумали вакцину от СПИДа. СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", — добавил президент.

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Как пишет The Hill, речь идет о доконтактной профилактике ВИЧ, это профилактический прием препаратов людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом. Отмечается, что этот препарат достаточно дорогой, его нужно принимать регулярно и по указанию врача.

Напомним, чтов США коронавирус унес больше жизней, чем Первая мировая война.

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