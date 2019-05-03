Трамп заявил Путину о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию в Венесуэле

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу в ходе брифинга в Белом доме.

"Президент Трамп подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти", – заявила она.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро.

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