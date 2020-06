Трамп жестко отреагировал на откровения Болтона об Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей новой книге, где рассказывается и о давлении на Украину со стороны Белого дома, секретную информацию. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

"Что касается Болтона, то он нарушил закон. Он был никому не нужен, я дал ему шанс", - сказал Трамп.

"Он нарушил закон, с этим все просто", - добавил президент.

Говоря о сведениях, которые приводятся в книге, он отметил: "Это сверхсекретная информация".

Трамп констатировал, что Болтон "не получил одобрения" со стороны администрации США на публикацию этих данных. Президент не пояснил, какие именно сведения в книге являются секретными.

"Книга этого ненормального Джона Болтона чрезвычайно скучна и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал американский президент в Twitter.

В свою очередь Джон Болтон в интервью телекомпании ABC обвинил Дональда Трампа в неоднократной лжи.

"Лжет ли президент?" - задала Болтону вопрос ведущая Марта Раддац.

"Да, и не первый раз", - ответил Болтон, подтвердив, что не беседовал с Дональдом Трампом с момента своего ухода с поста помощника президента по национальной безопасности.

На вопрос о том, намерен ли он в будущем разговаривать с Трампом, Болтон ответил: "Сомневаюсь в этом".

Болтон дал интервью в преддверии ожидаемого выхода в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Администрация Трампа пытается через суд не допустить публикации книги в ее нынешнем виде, ссылаясь на то, что в ней содержится много секретных данных, не предназначенных для широкой публики.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма нелицеприятные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая.

В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня.

В своей книге Болтон среди прочего написал, что Трамп приостановил военную помощь Украине, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников.

Напомним, скандал с замороженной помощью Украине едва не привел к импичменту Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что таким образом он хотел надавить на Киев с целью возобновления уголовного преследования бывшего вице-президента Джо Байдена. Тот так же, как и Трамп, выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в этом году. Но Сенат оправдал хозяина Белого дома.

