Трамп знал о жалобе на разговор с Зеленским, когда разблокировал военную помощь Украине – СМИ

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Президент США Дональд Трамп к моменту разблокирования военной помощи Украине знал о жалобе неназванного сотрудника американской разведки на содержание своей июльской беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным ее источников, сотрудники юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне в конце августа сообщали Трампу о поступившей жалобе. Издание подчеркивает, что юристы на тот момент пытались установить, обязаны ли они по закону уведомить о ней американских законодателей или нет. При этом источники газеты не уточняют, какие именно подробности жалобы стали известны американскому лидеру. Спустя неделю, по информации газеты, Чиполлоне пришел к выводу о том, что администрация президента США не обязана передавать жалобу в Конгресс США.

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Как утверждает The New York Times, имеющиеся в ее распоряжении данные свидетельствуют о том, что Трамп решил разблокировать военную помощь Киеву, руководствуясь, в том числе информацией о поступившей жалобе.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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