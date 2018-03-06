Трампа обрадовали результаты переговоров с КНДР

Президент США обрадовался, что страны могут наконец сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп отметил возможный прогресс в переговорах с КНДР на фоне заявлений из Сеула о готовности Северной Кореии сесть за стол переговоров с США.

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Возможен прогресс в переговорах с Северной Кореей. Впервые за много лет все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир наблюдает и ждет! Это может быть ложной надеждой, но США готовы твердо действовать в любом направлении!" – написал Трамп.

Как известно, Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров. Об этом стало известно после визита высокопоставленной делегации Южной Кореи в КНДР.

Помимо этого, КНДР также пообещала не использовать ядерное оружие против Южной Кореи.

Ранее 5 марта, в КНДР прибыли специальные посланники Южной Кореи для переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. В делегации 10 представителей – пять главных делегатов и пять вспомогательных чиновников, в том числе главу разведки Сеула.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.