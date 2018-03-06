Трампа обрадовали результаты переговоров с КНДР

Сегодня, 18:10

Президент США обрадовался, что страны могут наконец сесть за стол переговоров

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отметил возможный прогресс в переговорах с КНДР на фоне заявлений из Сеула о готовности Северной Кореии сесть за стол переговоров с США. 

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Возможен прогресс в переговорах с Северной Кореей. Впервые за много лет все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир наблюдает и ждет! Это может быть ложной надеждой, но США готовы твердо действовать в любом направлении!" – написал Трамп.

10a015afdee0ce4b5bbd9ac5002433b8

Как известно, Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров. Об этом стало известно после визита высокопоставленной делегации Южной Кореи в КНДР. 

Помимо этого, КНДР также пообещала не использовать ядерное оружие против Южной Кореи. 

Ранее 5 марта, в КНДР прибыли специальные посланники Южной Кореи для переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. В делегации 10 представителей – пять главных делегатов и пять вспомогательных чиновников, в том числе главу разведки Сеула. 

Напомним,  недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.
США, переговоры, КНДР, южная корея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

США приветствовали переговоры Сеула и Пхеньяна

27 Января, 11:13

В Пентагоне прокомеентировали возобновление диалога двух стран

Другие страны

Фото: yonhapnews

В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

11 Февраля, 16:50

На акцию протеста собрались около 1,3 тысячи человек
Загрузка...

Другие страны

Ким Чен Ын и его генералы, фото AFP

В КНДР состоятся важные переговоры: Южная Корея отправляет своих спецпосланников

4 Марта, 14:56

В Пхеньян отправят десять переговорщиков, стало известно, о чем будут говорить

Другие страны

Фото: AFP

В КНДР пообещали не бомбить Южную Корею

Сегодня, 13:58

Также в стране готовы к прямым переговорам с США

США

Северная Корея, фото AFP

США готовы к прямым переговорам с Северной Кореей - американский дипломат

17 Октября 2017, 09:56

По словам Джона Салливана, Соединенные Штаты с союзниками готовятся к худшему, если дипломатические усилия провалятся

Другие страны

Северная Корея продолжает угрожать США. Фото: Телеграф

Северная Корея пригрозила США "немыслимым" ударом по США

19 Октября 2017, 09:41

Угрозы прозвучали на фоне проведения совместных учений ВМС США и Южной Кореи в водах вблизи Корейского полуострова
Загрузка...