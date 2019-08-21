Трампа обвинили в неуважении к королеве Дании

Дональд Трамп / Фото: AFP

Датские политики осудили решение президента США Дональда Трампа отменить официальный визит в королевство из-за нежелания Копенгагена обсуждать продажу Гренландии Америке.

В частности, экс-министр иностранных дел Уффе Эллеман-Йенсен назвал это проявлением неуважения к датской королеве.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", – цитирует его издание Jyllands Posten.

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Другой бывший глава датского МИД Мартин Лидегор вообще охарактеризовал связь между "покупкой Гренландии Штатами" и отменой визита Трампа в Данию как "дипломатический фарс".

"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Безо всякой причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом с обидой отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска?" – написал в Twitter парламентарий от Консервативной партии Расмус Ярлов, призвав проявлять больше уважения на международной арене.

Датские оппозиционеры уже назвали отмену визита Трампа поводом переосмыслить политику безопасности Дании.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа в покупке Гренландии Соединенными Штатами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

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