Трамп планирует отменить автоматическое предоставление гражданства США

Дональд Трамп / Фото: AFP

Вашингтонская администрация всерьез рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.

"Мы рассматриваем это очень серьезно", – подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о возможности отмены права на предоставление гражданства по рождению.

"Откровенно говоря, это смехотворно", - заявил Трамп, имея в виду автоматическое предоставление гражданства США лицам, родившимся на американской территории.

Реклама

Ранее Служба гражданства и иммиграции США заявила об обновлении теста на гражданство.

Отмечается, что изменения коснутся вопросов обществоведения, истории США, политического строя, системы ценностей и знания английского языка.

В тренде Серьезная заявка на сближение: грозит ли Украине возвращение России в состав G8

Сообщается, что экспериментальный вариант новых вопросов потенциальные граждане получат уже осенью 2019 года, а полная замена теста состоится в конце 2020 – начале 2021 года. Последний раз США обновляло вопрос в 2009 году.

Чтобы получить гражданство в США, необходимо пройти 3 этапа экзаменов. Тест на гражданство включают в себя 100 вопросов о принципах американской демократии, системы правления, прав и обязанностей, вопросы истории США, географии, праздников и национальных символов. Каждый претендент на гражданство получит 10 вопросов, из которых он должен правильно ответить на 6. Еще два этапа получения гражданства – это экзамен по чтению (тексты ориентированы на гражданство и историю, ваш акцент не может повлиять на результаты) и письму (необходимо написать 3 предложения на тематику истории и гражданства, ошибки, которые не мешают пониманию содержания, не учитываются).

Ранее сообщалось, что Украина готова предоставлять гражданство этническим украинцам без отказа ими от гражданства другой страны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что получить паспорт в Украине стало дороже. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама