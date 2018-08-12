Трампа поймали на поедании секретной бумаги

Сегодня, 03:03

Сотрудница Белого дома рассказала о необычно

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп съел записку с важной информацией и за этим занятием его застала бывшая директор по коммуникациям одного из управлений Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.

В своих воспоминаниях, опубликованных в книге, она описала, как в начале 2017 года, зайдя в Овальный кабинет, заметила, что Трамп жует кусок бумаги.

"Трамп всегда был гермофобом (человеком, который ощущает страх перед заражением микробами при контакте с другим человеком или предметом – Ред.). Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное", — предположила она.

По словам журналистов, в своей книге Маниголт-Ньюман представила Трампа как самовлюбленного человека и расиста, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что том "наполнен ложью и ложными обвинениями".

Напомним, ранее президент США заявил своим сторонникам, что королева Елизавета II заставила его ждать во время его первого официального визита в Великобританию.

Выступая на собрании, Трамп заявил, что прибыл на встречу с "невероятной королевой" на 15минут раньше и раскритиковал "фейковые, фейковые, отвратительные новости", в которых утверждалось, что он был единственным, кто опоздал на встречу.

Между тем, президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы.

Президент США Дональд Трамп съел записку с важной информацией и за этим занятием его застала бывшая директор по коммуникациям одного из управлений Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.

В своих воспоминаниях, опубликованных в книге, она описала, как в начале 2017 года, зайдя в Овальный кабинет, заметила, что Трамп жует кусок бумаги.

"Трамп всегда был гермофобом. Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное", — предположила она.

По словам журналистов, в своей книге Маниголт-Ньюман представила Трампа как самовлюбленного человека и расиста, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что том "наполнен ложью и ложными обвинениями".
Белый дом, Трамп, записка
Источник:

The Washington Post

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