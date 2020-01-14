Трампа просят судить в Гаагском трибунале: кому и зачем это надо

Международный уголовный суд просят судить президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, автомобиль с которым американская авиация уничтожила 3 января в Багдаде.

Соответствующий иск в МУС собирается подать Иран, сообщил 14 января официальный представитель судебной власти Исламской республики Голям Хоссейн Эсмаили.

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"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа, американских военных в Ираке", – сказал он.

Напомним, что ликвидация в Ираке генерала Касема Сулеймани, который считался одним из самых влиятельных иранских военачальников, обострила ситуацию на Ближнем Востоке. Это запустило целую цепочку трагических событий, которые коснулись и Украины.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала и 8 января и выпустили баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.

На фоне эскалации Иран сбил пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины"с 176 людьми на борту – все они, включая 11 граждан Украины, погибли. Иранские военные из Корпуса стражей Исламской революции объяснили случившееся тем, что спутали самолет с вражеским объектом.