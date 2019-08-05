Трампа винят в поощрении ненависти и расизма: что сделал президент США

Реакция президента США Дональда Трампа на массовый расстрел людей в американском Эль-Пасо, штат Техас, где 3 августа белый мужчина убил 20 человек, лишь провоцирует проявление насилия и расовой вражды в дальнейшем.
Как пишет Deutsche Welle, об этом заявили ведущие представители Демократической партии США, включая участников президентской гонки, раскритиковав главу Белого дома.
Так, экс-министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро заявил о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма".
По словам мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Бутиджиджа, Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его".
"Наш президент решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", – заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.
А вот сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер отметил, что те, кто активно не борются с ненавистью, "являются соучастниками происходящего".
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Среди 20 жертв преступления оказались семеро граждан Мексики.
Не прошло и суток после этой трагедии, как в штате Огайо открыли стрельбу на улице возле одного из заведений в городе Дейтон. Стрелком оказался 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук Коннор Беттс.
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