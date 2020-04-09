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Трамп знал о коронавирусе еще с января – СМИ

9 апреля, 12:52

Станислав Кожемякин

Разведка заранее предупредила президента о вспышке болезни

Администрацию американского президента Дональда Трампа еще в прошлом году предупреждали об опасности, которую представляет коронавирус, от которого в стране только за последние сутки скончались почти 2 тысячи человек.

Ссылаясь на источники в вооруженных силах США, об этом сообщает телеканал ABC.

Еще в ноябре сотрудники Национального центра медицинской разведки (NCMI) перехватили компьютерные данные и сделали снимки со спутника, на основании которых пришли к выводу о катастрофических последствиях, которые может иметь эпидемия.

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С докладами на эту тему ознакомили Пентагон и Белый дом – в частности, членов правительства США, Совета нацбезопасности, а в январе уведомили лично президента Дональда Трампа.

В NCMI отрицают, что подобный отчет составлялся.

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Отметим, что США стали страной с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом – на 435 тысяч зараженных здесь приходится 14,7 тысяч погибших и 26,5 выздоровевших.

Напомним, что Всемирную организацию здравоохранения Китай уведомил о вспышке эпидемии 31 декабря, хотя позже стало известно, что первый случай инфицирования был зафиксирован еще 17 ноября.

В то же время Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео обвиняют ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США эпидемия разведка коронавирус COVID-19

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