Трампу доложили о стрельбе в Филадельфии

/ Фото: AFP

Президенту США Дональду Трампу доложили о том, что в Филадельфии, что в штате Пенсильвания, в перестрелке были ранены несколько сотрудников полиции. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

"Президент был оповещен о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией", — отмечается в документе.

Полицейское управление города ранее сообщило, что шесть блюстителей закона получили огнестрельные ранения, кроме того, у "дополнительного числа сотрудников" иные травмы. По сведениям телеканала СВС, по крайней мере один из них попал в автоаварию, когда ехал к месту происшествия.

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По данным полиции, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Сколько именно человек стреляли в полицейских, пока не уточняется.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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