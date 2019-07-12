Трампу передадут флаг, под которым США высадились в Нормандии в 1944 году

Голландский коллекционер Берт Крёк, обладающий в настоящее время этой реликвией, ранее заявлял, что готов передать его властям США

Фото: pexels.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом 18 июля в Вашингтоне и передаст американский флаг, под которым войска Соединенных Штатов начали высадку в Нормандии 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент и премьер-министр обсудят способы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности", — говорится в документе.

Кроме того, двое лидеров примут участие в церемонии передачи исторического американского флага. Голландский коллекционер Берт Крёк, обладающий в настоящее время этой реликвией, ранее заявлял, что готов передать его властям США, однако лишь при соблюдении ряда условий, одним из которых является личное участие Трампа.

Флаг будет подарен президенту и выставлен в Национальном музее американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне.

Напомним, что ранее парашютисты, высадившиеся в Нормандии в 1944 году, повторили свои прыжки спустя 75 лет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников антигитлеровской коалиции с 75-й годовщиной операции "Оверлорд", когда британский и американский десант начал Нормандскую кампанию во Франции, открыв второй фронт против нацистской Германии в Европе.

Мы также писали, что российского президента Владимира Путина не пригласили на мемориальные мероприятия, которые проходят во Франции по упомянутому поводу.

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