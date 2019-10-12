Трампу придется искать нового главу Министерства внутренней безопасности США

Кевин Макэлинэн подал в отставку с должности, он намерен покинуть госсектор

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кевин Макэлинэн решил покинуть пост. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, который недавно приказал пускать мигрантов только с медстраховкой.

"Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор. Поздравляю, Кевин, с отлично проделанной работой!", - написал американский президент.

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Трамп добавил, что у него есть много "прекрасных кандидатов" на освободившуюся должность, имя нового и. о. главы МВБ он объявит на следующей неделе.

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Напомним Кевин Макэлинэн был назначен и. о. главы МВБ в апреле 2019 года. До этого он возглавлял Службу иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

Недавно, выступая в Совете по международным отношениям, и. о. министра внутренней безопасности США сообщил, что количество мигрантов, пытающихся попасть через американо-мексиканскую границу в Соединенные Штаты, сократилось на 70 процентов.

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