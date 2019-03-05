Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России
Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал
Если Турция приобретет у России зенитные ракетные системы С-400, Америке не следует ей передавать американские истребители пятого поколения F-35.
Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, так считает Европейское командование Вооруженных сил США.
"От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевые вылеты в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США 5 марта.
Напомним, прошлым летом, несмотря на протест Конгресса, Соединенные Штаты официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А.
Кроме того, как уже сообщалось, США считают, что приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.
Мы также писали, что, кроме США, отговорить турецкое правительство от покупки С-400 также пытаются Франция и Италия.
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