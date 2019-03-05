Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России

Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал

F-35. Фото: Flickr

Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg 2019-03-05T18:05:00+02:00 США Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал

Если Турция приобретет у России зенитные ракетные системы С-400, Америке не следует ей передавать американские истребители пятого поколения F-35.

Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, так считает Европейское командование Вооруженных сил США.

"От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевые вылеты в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США 5 марта.

Напомним, прошлым летом, несмотря на протест Конгресса, Соединенные Штаты официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А.

Кроме того, как уже сообщалось, США считают, что приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

Мы также писали, что, кроме США, отговорить турецкое правительство от покупки С-400 также пытаются Франция и Италия.

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