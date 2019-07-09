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Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

9 июля, 21:07

Иск был подан еще в 2017 году

Фото: AFP

В США Федеральный суд решил запретить президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в социальных сетях.

Об этом сообщает The Verge.

Суд встал на сторону нескольких истцов, которые были заблокированы Трампом в Twitter. Их интересы представлял Институт Первой поправки Колумбийского университета.

Иск был подан еще в 2017 году, в нем утверждалось, что блокировка нарушает право граждан на взаимодействие с органами власти.

Судебный спор перерос в дебаты, является ли аккаунт Трампа, которым он управлял до того, как стать президентом, по-прежнему частным или все же это официальная учетная запись американского президента.

В 2018 году судом низшей инстанции было установлено, что Трамп использовал эту учетную запись в официальном качестве и что блокирование пользователей было неконституционным ограничением свободы слова.

Белый дом подал жалобу на это решение, но апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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Тег суд, соцсети, Трамп, Twitter, пользователи

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