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Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину

18 июня, 08:11

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Экс-советник Белого дома пытался уговорить президента США возобновить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников. Об этом в своих мемуарах рассказал бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The New York Times.

"Трамп 20 августа (2019 года. – Ред.) заявил, что не настроен отправлять им (Украине. – Ред.) что-то, пока не будут переданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом", – говорится в книге Болтона "Комната, где это произошло".

В своих мемуарах экс-советник отметил, что он, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер не один раз пытались уговорить Трампа возобновить военную помощь Украине.

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Напомним, что скандал с замороженной помощью Украине едва не привел к импичменту Дональда Трампа. Американского президента обвиняли в том, что таким образом он хотел надавить на Киев с целью возобновления уголовного преследования бывшего вице-президента Джо Байдена, который так же, как и Трамп, выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в этом году.

Но позже Сенат оправдал хозяина Белого дома.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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