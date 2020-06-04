Трем полицейским предъявлены обвинения в соучастии в убийстве афроамериканца, из-за гибели которого начались погромы

Все четверо полицейских, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены

В США прокуратура которая ранее ужесточила обвинение бывшему полицейскому Дереку Човину по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, сделала обвиняемыми по делу стали трое его коллег.

Об этом информирует Asociated Press.

Ранее генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение Човину – именно он на видео давит коленом на шею Флойда – на убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Ранее его обвиняли в непреднамеренном убийстве третьей степени.

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Троим коллегам Човина, присутствовавшим при задержании, предъявлены обвинении в соучастии в убийстве.

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Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар в Twitter назвала ужесточение обвинения Човину "еще одним важным шагом к правосудию". На прошлой неделе все четверо полицейских, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в случае необходимости задействует закон о подавлении восстаний военными, но полагается на силы Национальной гвардии Соединенных Штатов.

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