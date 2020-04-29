Треть всех зараженных коронавирусом приходится на США: Трамп объяснил, почему

В Соединенных Штатах, где смертность от коронавируса превысила потери Америки во Вьетнамской войне, зафиксировано уже более миллиона случаев заражениям COVID-19. Президент США Дональд Трамп объясняет такой высокий показатель хорошо работающей системой тестирования.
"Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше", – написал он в Twitter.
Читайте также: Карантин и выборы в США: как коронавирус влияет на рейтинги Трампа и Байдена
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США подтверждено 1 012 583 случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 355 человек.
Всего в мире зафиксировано 3 117 756 случаев COVID-19, умерли 217 207 человек. Таким образом, на США приходится треть всех зараженных в мире.
По мнению экспертов, переломная точка распространения коронавируса в мире во многом будет зависеть от эпидемической ситуации в США.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк