Треть всех зараженных коронавирусом приходится на США: Трамп объяснил, почему

Трамп утверждает, что другие страны значительно отстают от США в тестировании

В Соединенных Штатах, где смертность от коронавируса превысила потери Америки во Вьетнамской войне, зафиксировано уже более миллиона случаев заражениям COVID-19. Президент США Дональд Трамп объясняет такой высокий показатель хорошо работающей системой тестирования.

"Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше", – написал он в Twitter.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США подтверждено 1 012 583 случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 355 человек.

Всего в мире зафиксировано 3 117 756 случаев COVID-19, умерли 217 207 человек. Таким образом, на США приходится треть всех зараженных в мире.

По мнению экспертов, переломная точка распространения коронавируса в мире во многом будет зависеть от эпидемической ситуации в США.

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