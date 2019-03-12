Третий саммит США-КНДР: в Госдепартаменте сделали заявление
США остаются открыты к диалогу, хотя пока нет никаких дат, сообщили в Госдепе
Госдепартамент США считает высокой вероятность проведения третьего саммита США – КНДР и продолжает работать в этом направлении. Об этом заявила в понедельник на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Госсекретарь (Майкл Помпео) и президент (Дональд Трамп) дали ясно понять, что (США) остаются открыты к диалогу, хотя пока нет никаких дат. Команда продолжает работать в этом направлении, - сказала она. - Я думаю, что следующий саммит (США – КНДР) состоится".
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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