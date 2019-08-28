Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Три сенатора США не получили российские визы

28 августа, 04:11

Российские власти продолжают изолировать свою страну

/ Фото: Pixabay

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но визу пока не получил.

Об этом сообщает Politico.

Как заявил представитель сенатора, председатель объединенного экономического комитета Конгресса США планирует отправиться в Россию на следующей неделе. Пока он не получил свою визу и ждет одобрения от российских властей.

Реклама

В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом.

Накануне сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсони сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам.

В тренде
Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", – говорилось в заявлении. Он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.

Напомним, в прошлом месяце британские власти отказали в выдаче визы представителю министерства иностранных дел России, которого перед этим аккредитовали для участия в Глобальной конференции по свободе СМИ.

Мы также писали, что в сентябре 2018 года уже Швейцария не впустила "замминистра Крыма" на сессию Совета по правам человека ООН. В МИД РФ пожаловались, что Женева отказала Айдеру Аблятипову в выдаче визы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия США виза сенатор

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США женщина до родов не знала, что беременна тройней
В США женщина до родов не знала, что беременна тройнейСША
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видеоFun
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Юзеры смогут контролировать поступление в Facebook информации о них с других сайтов
Юзеры смогут контролировать поступление в Facebook информации о них с других сайтовСША
В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИ
В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИСША

Новости партнеров

Loading...