Три сенатора США не получили российские визы

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но визу пока не получил.
Об этом сообщает Politico.
Как заявил представитель сенатора, председатель объединенного экономического комитета Конгресса США планирует отправиться в Россию на следующей неделе. Пока он не получил свою визу и ждет одобрения от российских властей.
В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом.
Накануне сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсони сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам.
"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", – говорилось в заявлении. Он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".
Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.
Напомним, в прошлом месяце британские власти отказали в выдаче визы представителю министерства иностранных дел России, которого перед этим аккредитовали для участия в Глобальной конференции по свободе СМИ.
Мы также писали, что в сентябре 2018 года уже Швейцария не впустила "замминистра Крыма" на сессию Совета по правам человека ООН. В МИД РФ пожаловались, что Женева отказала Айдеру Аблятипову в выдаче визы.
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