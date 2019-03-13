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Три законопроекта и резолюция: в Конгрессе США подготовили Москве неприятный сюрприз

Сегодня, 08:56

Документы должны получить одобрение Сената США, только после этого они могут быть направлены на подпись Трампа

Фото: Getty Images
Три законопроекта и резолюция: в Конгрессе США подготовили Москве неприятный сюрприз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg США Документы должны получить одобрение Сената США, только после этого они могут быть направлены на подпись Трампа

Палата представителей США во вторник сообщила, что одобрена одна резолюция и три законопроекта, критикующих Россию.

Так, речь идет о законопроекте ''KREMLIN Act'', краткое название которого является английской аббревиатурой, призывающем к "ограничению провокаций со стороны России". Он требует от директора нацразведки США Дэна Коутса подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка "намерений политического руководства Российской Федерации".

В частности, законопроект требует предоставить информацию о возможных военных действиях России в случае ее конфликта с членами НАТО; о ее потенциальной реакции на усиление влияния США и стран НАТО в восточной Европе и на военную поддержку США их партнером и союзников, а также о слабых местах США, которыми может попытаться воспользоваться российская сторона.

При этом доклады должны быть подготовлены не позднее 90 дней со дня вступления в силу закона.

Помимо этого, конгрессмены поддержали законопроект, который призван "усилить ответ Соединенных Штатов на российское вмешательство".

Также конгрессмены большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает правительству Соединенных Штатов признавать Крым российской территорией.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", – говорится в законопроекте.

Кроме того, как сообщалось, во вторник в палате представителей США состоялось голосование по резолюции, призывающей расследовать убийство российского политика Бориса Немцова и привести к ответственности виновных.

В частности, резолюция "призывает правительство Российской Федерации позволить провести беспристрастное международное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы в рамках проводимых ими расследованиях этого дела".

Резолюция призывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина воспользоваться своими полномочиями в рамках "Глобального закона Магнитского" применить санкции в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству Немцова. Вместе с тем она призывает госсекретаря США совместно с директором нацразведки Дэном Коутсом подготовить и передать в Конгресс США доклад об обстоятельствах, произошедших 27 февраля 2015 года, когда был убит Немцов.

Также она призывает представителей американского правительства поднимать вопрос об убийстве Немцова и его расследовании при всех контактах с членами российского правительства.

Документы должны получить одобрение Сената США, только после этого они могут быть направлены на подпись президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

Напомним, что Москва уже давно находится под предыдущими санкциями. Так, на позавчерашнем заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

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Тег Россия, США, санкции

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Источник:

Интерфакс

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