Освобожденные из плена КНДР американцы встретились с Трампом

Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, вернувшихся из заключения в КНДР.

Трамп и Пенс вместе с супругами прибыли к самолету, потом поднялись на борт, где они встретили и переговорили с освобожденными гражданами США. Спустя некоторое время все прибывшие из КНДР американские граждане и супруги Трамп покинули самолет.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пошел навстречу просьбам Вашингтона освободить из заключения трех американских граждан.

Один из них – Ким Дон Чель – находился в заключении с октября 2015 года. Он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других – Ким Сан Дук и Ким Хак Сон – преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР".

В прошлом году КНДР передала США американского студента Отто Вомбиера, который в течение года находился в коме и умер, не приходя в сознание. Он приехал в Северную Корею в качестве туриста, попытался сорвать со стены в отеле политический плакат и получил за это 15 лет лишения свободы.

BREAKING: President Donald Trump personally welcomes back three Americans as they arrive at a military base outside Washington after their release from North Korea https://t.co/Io4r80IUmZ pic.twitter.com/efqzFbgx27