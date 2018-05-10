Освобожденные из плена КНДР американцы встретились с Трампом

Один из освобожденных пленных был заключен с 2015 года

Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, вернувшихся из заключения в КНДР.

Трамп и Пенс вместе с супругами прибыли к самолету, потом поднялись на борт, где они встретили и переговорили с освобожденными гражданами США. Спустя некоторое время все прибывшие из КНДР американские граждане и супруги Трамп покинули самолет.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пошел навстречу просьбам Вашингтона освободить из заключения трех американских граждан.

Один из них – Ким Дон Чель – находился в заключении с октября 2015 года. Он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других – Ким Сан Дук и Ким Хак Сон – преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР".

В прошлом году КНДР передала США американского студента Отто Вомбиера, который в течение года находился в коме и умер, не приходя в сознание. Он приехал в Северную Корею в качестве туриста, попытался сорвать со стены в отеле политический плакат и получил за это 15 лет лишения свободы.

BREAKING: President Donald Trump personally welcomes back three Americans as they arrive at a military base outside Washington after their release from North Korea https://t.co/Io4r80IUmZ pic.twitter.com/efqzFbgx27 — CNN (@CNN) 10 мая 2018 г.

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита..

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.