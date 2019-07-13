Тропический шторм "Барри" набрал силу урагана и приближается к США

Скорость ураганного ветра достигла 120 километров в час















Тропический шторм "Барри", который сформировался несколько дней назад в Мексиканском заливе, 13 июля набрал силу урагана и приближается к южным берегам США.

Об этом сообщили в американском Национальном центре предупреждения об ураганах.

"Барри" набрал силу урагана, двигаясь к побережью Луизианы", – говорится в сообщении.

Кроме того, американские метеорологи предупредили о том, что скорость ветра превысила 120 км/ч и по шкале ураганов этот показатель соответствует урагану первой категории из пяти.

Стихия с такой силой ветра может нанести вред морской инфраструктуре, судам на стоянке, деревьям и легким зданиям. В то же время синоптики предупреждают об опасном штормовом приливе, мощных ливнях и порывистых ветрах.

Ранее на территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

Напомним, что ранее в Италии выпал град размером с апельсин.

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.

Метеорологи объясняют увеличение экстремальных погодных явлений в Италии в это время года потерей природной защиты, которую придавал Азорский антициклон.

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