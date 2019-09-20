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Тропический шторм в Техасе: отменены сотни рейсов

20 сентября, 10:56

Окраины города затоплены

Фото зарубежных СМИ

Фото зарубежных СМИ

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма "Имельда" погибли два человека, передают местные СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в пострадавших районах ведется поисково-спасательная операция.

Мэр Хьюсьтона Сильвестр Тернер сообщил, что окраины города оказались затоплены. В связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

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Ранее мы писали об одном погибшем в результате тропического шторма в Техасе

Как выяснилось, в округе Джефферсон мужчина получил удар электротоком и утонул, пытаясь спасти свою лошадь. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт уже объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата.

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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шторм ураган погибшие техас

Источник: Associated Press

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