Трусливые неудачники: Трамп заявил о победе над ИГИЛ и пригрозил их добить
Американский лидер дал понять – в случае новой угрозы США немедленно накажут террористов
Президент США Дональд Трамп заявил, что территория Сирии полностью освобождена от террористов ИГИЛ и пригрозил желающим примкнуть к террористической группировке смертью. Он также пообещал и дальше защищать интересы американцев.
Об этом сообщает Укринформ.
По его словам, несмотря на полную победу над террористами, США будут готовы к новым возможным террористическим угрозам на Ближнем Востоке.
"Рад объявить, что вместе с нашими партнерами по глобальной коалиции, включая иракские силы безопасности и сирийские демократические силы, Соединенные Штаты освободили всю территорию, которая находилась под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке – 100 процентов так называемого "халифата". Мы продолжим следить за ИГИЛ, объединяя глобальные усилия по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с "Исламским государством", пока оно не будет окончательно побеждено, где бы оно не проявило себя. Соединенные Штаты будут защищать американские интересы, где и когда это будет необходимо. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью раздавить радикальных исламских террористов", – заявил Трамп и назвал террористов ИГИЛ трусами и неудачниками.
Кроме того, президент США призвал не вступать в ряды террористов, иначе это закончится гибелью.
"Вместо этого подумайте, как сделать свою жизнь прекрасной", – подчеркнул глава американского государства.
Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.
Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.
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