Трусливые неудачники: Трамп заявил о победе над ИГИЛ и пригрозил их добить

Американский лидер дал понять – в случае новой угрозы США немедленно накажут террористов

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трусливые неудачники: Трамп заявил о победе над ИГИЛ и пригрозил их добить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg 2019-03-24T11:46:00+02:00 США Американский лидер дал понять – в случае новой угрозы США немедленно накажут террористов

Президент США Дональд Трамп заявил, что территория Сирии полностью освобождена от террористов ИГИЛ и пригрозил желающим примкнуть к террористической группировке смертью. Он также пообещал и дальше защищать интересы американцев.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, несмотря на полную победу над террористами, США будут готовы к новым возможным террористическим угрозам на Ближнем Востоке.

"Рад объявить, что вместе с нашими партнерами по глобальной коалиции, включая иракские силы безопасности и сирийские демократические силы, Соединенные Штаты освободили всю территорию, которая находилась под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке – 100 процентов так называемого "халифата". Мы продолжим следить за ИГИЛ, объединяя глобальные усилия по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с "Исламским государством", пока оно не будет окончательно побеждено, где бы оно не проявило себя. Соединенные Штаты будут защищать американские интересы, где и когда это будет необходимо. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью раздавить радикальных исламских террористов", – заявил Трамп и назвал террористов ИГИЛ трусами и неудачниками.

Кроме того, президент США призвал не вступать в ряды террористов, иначе это закончится гибелью.

"Вместо этого подумайте, как сделать свою жизнь прекрасной", – подчеркнул глава американского государства.

Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

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