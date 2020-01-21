Турборежим по-американски: в Сенате собираются ускоренно рассмотреть импичмент Трампа

16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов

/ Фото: AFP

Республиканцы в Сенате Конгресса США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом свидетельствует резолюция, подготовленная лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом и оказавшаяся в распоряжении газеты Politico.

Согласно этому документу, республиканцы планируют дать представителям защиты от Белого дома и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. Этот этап не должен занять более двух дней. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых — определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Как отмечает газета, голосование по предложенной Макконнеллом резолюции, устанавливающей эти правила, должно состояться в Сенате 21 января.

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Также у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

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Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Первые заседания состоятся 21 января.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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