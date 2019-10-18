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Турции не следует рассчитывать на F-35, пока в стране находятся российские С-400

18 октября, 22:41

Турция пока еще продолжает производить детали для F-35

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Анкара продолжает оставаться исключенной из программы по истребителю-бомбардировщику F-35.

Об этом сообщила представитель Пентагона Эллен Лорд.

"Изменений в том, что касается возвращения Турции в программу по F-35, нет, поскольку российские системы С-400 до сих пор находятся в стране", – цитирует ее слова агентство Bloomberg.

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Между тем, по словам Лорд, Турция пока еще продолжает производить детали для F-35, но этот вопрос будет пересмотрен в марте 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. В июле США исключили Анкару из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400, заявив, что использование страной российских систем ПВО С-400 несовместимо с системами Североатлантического альянса.

Новости "Сегодня" сообщали, что Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских комплексов Patriot.

Также напомним, что в начале января 2019 официальные представители администрации США посетили Анкару и передали турецкой стороне предложения по продаже ЗРК Patriot – сумма контракта составила 3,5 млрд долларов.

Речь шла о 80 ракетах-перехватчиках Patriot MIM-104E и 60 ракетах PAC-3 для комплексов Patriot и соответствующем оборудовании. Кроме ракет, США должны были поставить радиолокационные комплексы, станции управления, станции по запуску, средства связи, инструменты и испытательное оборудование, программы для наладки и проверки, вспомогательное оборудование.

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США Турция Пентагон ЗРК F-35 C-400

Источник: Интерфакс-Украина

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