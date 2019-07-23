Турция и США обсудили создание безопасной зоны на Евфрате

Турция и США уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию

Фото: pexels.com

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили создание безопасной зоны на востоке Евфрата.

Об этом сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

В коммюнике министерства обороны Турции отмечается, что стороны договорились продолжить работу по вопросу о зоне безопасности.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

В сентябре прошлого года Россия и Турция договорились создать в Сирии демилитаризованную зону в районе Идлиба.

В Сирию уже поступили бронированные машины, ракетные пусковые установки и противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Новое оружие позволило вернуть под контроль оппозиции стратегический населенный пункт Кфар-Набуда.

Напомним, из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии. В связи с последней эскалацией, по информации ООН с февраля погибли более 200 мирных жителей.

Также сообщалось, что Турция нарастила поставку оружия сирийской оппозиции.

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